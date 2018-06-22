МОЗ: З 1 липня українці і надалі отримуватимуть меддопомогу незалежно від того, чи підписали вони декларацію

МОЗ стверджує, що з 1 липня українці зможуть отримувати медичну допомогу у будь-якому закладі охорони здоров’я незалежно від того, чи підписали вони декларацію з лікарем чи ще продовжують його шукати. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"Від імені деяких закладів охорони здоров'я розповсюджують неправдиву інформацію, що з 1 липня цього року люди, які не підписали декларацію з терапевтом, педіатром чи сімейним лікарем, будуть отримувати лише невідкладну допомогу. Цей факт не відповідає дійсності", - відзначають у відомстві.

МОЗ нагадує, що право на медичне обслуговування гарантується Конституцією та іншими законами України.

"Подібні маніпулятивні твердження суперечать головним принципам трансформації охорони здоров'я", - підкреслили у Міністерстві охорони здоров'я.

Також у відомстві розповіли, що до кінця 2018 року медзаклади, що уклали угоди з Національною службою здоров'я України, отримуватимуть кошти за двома механізмами.

"За базовим тарифом 370 грн на людину на рік із застосуванням вікових коефіцієнтів — за пацієнтів, які підписали декларації. Додатково ці заклади отримуватимуть по 240 грн за пацієнтів, які проживають на території обслуговування закладу, але ще не підписали декларацію про вибір лікаря. Заклади охорони здоров'я, які лише готуються підписати договори з НСЗУ, у третьому кварталі отримуватимуть фінансування за принципом медичної субвенції", - відзначили у МОЗ.