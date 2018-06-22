На Черкащині через критичну статистику щодо загибелі людей на воді проведуть соціальну акцію

Від початку поточного року на водоймах Черкащини загинуло 29 осіб. А протягом останнього тижня щодня на воді гине одна-дві людини. Аби привернути особливу увагу до правил безпеки на воді, працівники ДСНС у Черкаській області спільно з медиками, водолазами, психологами проведуть сьогодні акцію «Ми за безпечне літо». Про це повідомив речник начальника Управління ДСНС України в Черкаській області Костянтин Проценко.

«Відучора у Чорнобаївському районі у ставку села Бакаєве потонув 13-річний хлопчина. Селяни, на очах у яких сталася трагедія, зуміли витягнути дитину з глибини на берег, проте повернути до життя не змогли. Лікар швидкої, що приїхав на місце події за викликом, лише констатувала смерть дитини. П'яту за останні чотири дні», – розповів Костянтин Проценко.

Як зазначає речник, робота з профілактики загибелі на воді працівниками управління проводиться постійно, втім, зважаючи на останні трагічні загибелі, ДСНСники хочуть привернути особливу увагу громадян.

Планують спільно з медиками, психологами, рятувальниками комунальної установи «Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба» провести для відпочивальників майстер-класи з порятунку та надання медичної і психологічної допомоги потопельникам.

Екстремальні психологи покажуть прості вправи, які допоможуть зберегти спокій у нестандартній ситуації, навчать психологічній стійкості під час виникнення надзвичайних подій на воді (стан шоку, паніки, ефекту натовпу). Медики розкажуть прості правила для попередження теплових та сонячних ударів, а також покажуть, заходи першої медичної допомоги.

Інна Молчанова, Черкаси