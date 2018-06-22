На Київщині СБУ проводить масштабне контрдиверсійне навчання

Служби безпеки України має намір провести в Київській області контрдиверсійні навчання в п'ятницю, 22 червня. Про це повідомили в управлінні СБУ в Київській області.

Навчання за участю, крім СБУ, підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДержНС, ЗСУ та органів державної влади, пройдуть на території Богуславського, Миронівського, Рокитнянського та Таращанського районів.

"Служба безпеки України закликає мешканців вказаних районів під час проведення навчань зберігати спокій у зв'язку із зосередженням в окремих населених пунктах спецназівців та військових, і з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей. Також звертаємося з проханням дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами і мати при собі документи, що засвідчують особу", - заявляють у спецслужбі.