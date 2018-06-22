Найбільш активні бойові дії протягом доби точилися на Маріупольському напрямку, - МОУ

За добу російсько-окупаційні війська 29 разів вдавалися до прицільного вогню по наших позиціях, три рази ворог застосовував артилерію та міномети. Підрозділи Об’єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу. Про це розповів на брифінгу щодо ситуації на лінії зіткнення речник Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник.

"Бої тривали в районі населених пунктів Новотошківське та Станиці Луганської, що на Луганщині. На Горлівському напрямку в районі населеного пункту Зайцеве. Не припиняються бойові дії на Донецькому напрямку поблизу Старогнатівки, Красногорівки, Мар’їнки та Новотроїцького", - йдеться у повідомленні.

Найбільш активні бойові дії протягом доби точилися на Маріупольському напрямку – в районі населених пунктів Лебединське, Павлопіль та Гнутове.

Під час бойових дій минулої доби один український захисник отримав осколкове поранення.

За даними розвідки, трьох окупантів було знищено та ще трьох поранено.

Як повідомлялося раніше, упродовж минулої доби, 21 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася стабільною та контрольованою, переважна більшість бойових дій проходила із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів різних типів.