Охоронець Януковича розповів у суді, як зрадив присязі та втік з "гарантом"

Закріплений офіцер охорони служби безпеки екс-президента України Сергій Бернацький в суді по справі про держзраду Віктора Януковича розповів, як зрадив присязі і втік разом з Януковичем. Про це він у якості свідка розповів у суді, передає "РБК-Україна".

"Після вильоту вже безпосередньо перед посадкою в Харкові мені зателефонував Кобзар (Костянтин Кобзар особистий охоронець Януковича, - ред.) і передав від співробітників в резиденції Межигір'я, що велика кількість людей хочуть захопити Межигір'я. Він просив доповісти про це президенту. Президент доручив мені знайти Якименко (Олександр Якименко, голова СБУ при Януковичі). Тоді ми пішли на посадку в аеропорту Харкова. Янукович вийшов з літака і спілкувався з кимось", - сказав офіцер.

За його словами, далі вони прибули в Харківську держадміністрацію.

"Там Янукович спілкувався з Добкіним (Михайло Добкін, голова Харківської ОДА в 2014 р) і Клюєвим (Андрій Клюєв, глава Адміністрації президента при Януковичі). Після півночі ми своїми силами забезпечили охорону, а до 7-ї години ранку заїхали автомобілі кортежу. Далі колеги мені розповіли, що охоронця Іванцова поранили, коли обстріляли автомобіль. Я бачив навіть отвори у цій машині. Після того, як автомобілі кортежу прибутку, співробітники почали готувати автомобіль для президента" , - додав він.

Також офіцер сказав, що коли стало відомо, що аеропорт в Донецьку закритий, було прийнято рішення выезжаать автомобілем.

"Ми сіли в авто і поїхали. Ми приїхали в будинок Рената Ахметова", - додав свідок. Він зазначив, що далі було прийнято рішення їхати в Крим.

"Далі було прийнято рішення їхати в Крим, що ми і зробили. Я знаходився в автомобілі з президентом. Було вже темний час доби. В Крим ми дісталися з пересадкою і посадкою в літак. В Крим ми прибули на літаку десь у першій половині дня 23 лютого 2014. Ми повинні були їхати по робочим планам до Сімферополя або Севастополя. Для президента повинна була готуватися дача. Після того, як Яцуба поїхав (Володимир Яцуба колишній глава Севастопольської міськдержадміністрації, - ред.), я чув, що у Севастополі відбувся масштабний мітинг. За результатами мітингу було прийнято рішення створювати загони самооборони, як я чув. Тоді планувалося провести референдум і вийти зі складу України. Янукович говорив, що є небезпека розколу України. Він говорив, що проросійськи налаштовані громадяни ніколи не миритися з радикальними активістами. Він говорив, що існує два сценарії: або підняти прапори і зібрати навколо себе прихильників, але такі дії призвели б до громадянської війни, або тимчасово виїхати за територію України і законним шляхом навести порядок в Україні", - резюмував Бернацький.

Він заявив, що на службі по охороні Януковича не прибуває в даний момент часу.

"З Януковичем я перебував до травня-червня 2014 року. Я був з ним в якості першого помічника",- повідомив він. Зазначимо, згідно статті 5 Закону україни "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", після припинення повноважень президент України забезпечується державною охороною довічно, якщо тільки він не був усунений з поста в порядку імпічменту.

Нагадаємо, 22 червня 2018 року в Оболонському районному суді Києва, який розглядає справу про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, почався допит його колишнього охоронця Сергія Бернацького.