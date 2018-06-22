Омелян умовлятиме Tesla побудувати в Україні Gigafactory

Міністр інфраструктури Володимир Омелян планує переконати американську компанію Tesla Ілона Маска створити Gigafactory з виробництва акумуляторних батарей в Україні. Про це він заявив на презентації української транспортної стратегії до 2030 року, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

"Ми віримо, що нам вдасться переконати найбільшого в світі виробника електрокарів - компанію Tesla - створити свою Gigafactory з виробництва акумуляторних батарей в Україні", - сказав міністр.

На його думку, інтеграція України в світову економіку і технологічний стрибок у сфері інфраструктури можливі тільки шляхом залучення в країну світових компаній. Омелян вважає, що такі компанії, як Hutchison Ports, DP World, General Electric, Bombardier, Tesla і Ryanair, повинні залишатися в Україні.

Нагадаємо, що наприкінці лютого Омелян заявив, що в Дніпрі планується будівництво тестового майданчика для впровадження в Україні надшвидкісного сполучення типу Hyperloop. Про це він розповів після підписання меморандуму про створення Центру транспортних інновацій HypeUA. Глава Укроборонпрому Павло Букін попередньо оцінив його вартість у $3 млрд.

Керівник проекту Олександр Озеран зазначив, що 1 км Hyperloop буде коштувати $11-17 млн, а довжина тестового майданчика становитиме 0,5 км.

При цьому прем'єр-міністр Володимир Гройсман пізніше зазначив, що реалізація ініціативи Hyperloop відбуватиметься без підтримки уряду України.

14 червня Мінінфраструктури України і Нyperloop Transportation Technologies підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю в роботі над проектом Нyperloop.

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