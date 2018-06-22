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Парубій підписав закон про утворення Антикорупційного суду

22 червня, 2018 - 16:04
Фото Олександра КОСАРЄВА

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав Закон України "Про утворення Вищого антикорупційного суду".

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Щойно підписав Закон України №8497 "Про утворення Вищого антикорупційного суду". Цим законом ми дали старт формування Антикорупційного суду і я вірю, що ще до кінця цього року він запрацює", - йдеться в повідомленні Парубія.

Він також зазначив, що передає закон на підпис Президенту Петру Порошенку.

Джерело: День

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