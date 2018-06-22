Парубій підписав закон про утворення Антикорупційного суду

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав Закон України "Про утворення Вищого антикорупційного суду".
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
"Щойно підписав Закон України №8497 "Про утворення Вищого антикорупційного суду". Цим законом ми дали старт формування Антикорупційного суду і я вірю, що ще до кінця цього року він запрацює", - йдеться в повідомленні Парубія.
Він також зазначив, що передає закон на підпис Президенту Петру Порошенку.
Щойно підписав Закон України #8497 "Про утворення Вищого Антикорупційного суду". Цим законом ми дали старт формування Антикорупційного суду і я вірю, що ще до кінця цього року він запрацює. Передаю закон на підпис Президенту @poroshenko pic.twitter.com/9foBY1Sxg9
— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) June 22, 2018