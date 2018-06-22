Популярні канали на Youtube стануть платними

YouTube запроваджує функцію платної підписки на канали з кількістю понад 100 тисячами підписників. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що про це попросили відомі блогери, для яких реклама лишається єдиним джерелом заробітку на платформі.

"Це спосіб диверсифікації доходів. Це те, про що просили творці роликів. Ми тісно співпрацюємо з ними", - заявив головний директор з продукту Youtube Ніл Мохан.

Автори отримуватимуть 70% від вартості передплати після вирахування податку з продажів. В даний час комісії за проведення транзакцій, в тому числі за операції по кредитній карті, YouTube повністю бере на себе.

Функція підписки вже доступна для деяких каналів, присвячених відеоіграм, незабаром вона буде доступна й іншим.

Підписка також дозволить користувачам отримати доступ до розширеного списку емодзі, ексклюзивного контенту та атрибутики.