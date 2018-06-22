Україно, дозволь мені серед твого безголов'я головою тривожною прорости!..
Іван Драч, український поет, перекладач, кіносценарист, драматург, державний і громадський діяч, критик часів радянської епохи

Порошенко звернувся до українців з приводу Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни

22 червня, 2018 - 10:37
Фото з Facebook-сторінки Петра Порошенка

Президент України Петро Порошенко звернувся до українців з приводу Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни, який відзначається 22 червня. Про це він сьогодні написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"У День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни всі ми вклоняємося тим, кому випала доля на власні очі побачити її жахіття. Вічна слава і шана усім, хто боровся і продовжує боротися за мир в Україні", - заявив глава держави.

"Переконаний, ми переможемо ворога, який сьогодні розпалює багаття війни на нашій землі. Адже це - наш священний обов’язок перед жертвами Другої світової та Героями сьогодення", - наголосив Порошенко.

Читайте також - "Чи була та війна для українців Вітчизняною?"

Джерело: День

Більше новин

Сенцов відмовився просити Путіна про помилування
Трамп на рік продовжив санкції проти КНДР
Порошенко відкрив відремонтовану дорогу Дніпро - Запоріжжя
Каталонія розриває протокольні відносини з королівським двором Іспанії
Денісова: Лікарі кажуть, що у Сенцова відмовляють рецептори
Ізраїль знизив рівень участі в Раді ООН з прав людини

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 