Президент України Петро Порошенко звернувся до українців з приводу Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни, який відзначається 22 червня. Про це він сьогодні написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"У День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни всі ми вклоняємося тим, кому випала доля на власні очі побачити її жахіття. Вічна слава і шана усім, хто боровся і продовжує боротися за мир в Україні", - заявив глава держави.

"Переконаний, ми переможемо ворога, який сьогодні розпалює багаття війни на нашій землі. Адже це - наш священний обов’язок перед жертвами Другої світової та Героями сьогодення", - наголосив Порошенко.

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