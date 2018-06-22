Президент Чехії заявив про можливість дострокових парламентських виборів у країні

У Чехії можуть пройти дострокові парламентські вибори, якщо партіям втретє не вдасться сформувати уряд. Про це заявив президент Чехії Мілош Земан в інтерв'ю Idnes, передає ЄП.

Останнім "каменем спотикання" між учасниками урядових переговорів залишається кандидатура глави МЗС.

Соціал-демократична партія наполягає, що цей пост повинен зайняти депутат Європарламенту Мірослав Похе, однак Земан та комуністи виступають проти цього.

Уряд Чехії домовилися сформувати рух ANO прем'єр-міністра Андрея Бабіша та Соціал-демократична партія. Однак цим партіям бракує депутатів для більшості у парламенті і для отримання вотуму довіри необхідна підтримка проросійських комуністів.

Земан хоче особисто переконати Похе відмовитися від посади. Президент повідомив, що у разі відмови в підтримці уряду з боку парламенту, він може призначити проведення дострокових виборів. У СДП досі наполягають на кандидатурі Похе.

"Якщо не вийде, навіть з третьої спроби, президент республіки, має право – але не обов'язок оголосити дострокові вибори", - сказав Земан, додавши, що ці вибори могли б відбутися 5-6 жовтня разом з місцевими.

Земан заявив, що не заперечує, якщо Міністерством закордонних справ буде тимчасово керувати глава Соціал-демократичної партії Ян Гамачек.

Соціал-демократи вже опублікували список своїх п'яти кандидатів на міністерські посади, де Ян Гамачек висувається на посаду голови МВС. ANO, який вже представив свій список президенту, має намір опублікувати цю інформацію 22 червня.

Бабіш має намір внести до порядку денного парламенту питання про вотум довіри 11 липня.