РНБО ввела в дію оновлений санкційний список

Рада національної безпеки і оборони України ввела в дію оновлений санкційний список, який збільшився до 1762 фізичних та 786 юридичних осіб. Про це йдеться в повідомленні РНБО.

"За ініціативою Кабінету Міністрів України та Служби безпеки України було запроваджено санкції до 30 юридичних та 14 фізичних осіб, у зв'язку з чим було оновлено санкційний список, який зараз налічує 1762 фізичні особи та 786 юридичних осіб", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією, Україна ввела санкції, симетричні санкціям США (11 червня 2018 року) щодо юридичних осіб, причетних до діяльності російських спецслужб в кіберпросторі. Це науково-дослідний інститут "Квант", ТОВ "Дайвтехносервис", ТОВ "Цифрові технології безпеки", ERPScan BV, Embedi Limited.

Список юридичних осіб був доповнений політичними партіями і громадськими організаціями, що брали участь у підготовці і проведенні незаконного голосування на території тимчасово окупованих Криму і Севастополя в рамках виборів до Державної Думи.

Це, зокрема: Центральна виборча комісія Російської Федерації, Виборча комісія "Республіки Крим"; Всеросійська політична партія "Єдина Росія", Політична партія "Ліберально-демократична партія Росії (ЛДПР), Всеросійська політична партія "Батьківщина", Політична партія "Демократична партія Росії", Спілка ветеранів Афганістану, Політична партія "Патріоти Росії", Загальноросійська громадська організація "Союз пенсіонерів Росії", Всеросійська політична партія "Аграрна партія Росії", Політична партія "Комуністична партія Російської Федерації", Всеросійська громадська організація "Бойове братство", Загальноросійський громадський рух "Корпус "За чисті вибори".

"Запроваджено санкції стосовно російських підприємств ВПК, а також ДП "Луганський авіаційний ремонтний завод", що знаходиться на окупованій території України та активно використовується державою-агресором проти нашої країни", – йдеться у повідомленні.

Також санкції введені проти Федерального державного унітарного підприємства "Радіочастотний центр центрального федерального округу", Федерального державного унітарного підприємства "Ордена Трудового Червоного Прапора науково-дослідний інститут радіо", ТОВ "АРД Сатком Сервіс", ТОВ "РусИнтеКо", ТОВ "Алмаз-Антей Телекомунікації", ТОВ "Лідер Буд", ТОВ "ПРОЕКТ", ТОВ "М-Телеком", ТОВ "Альфател", ТОВ "ПБР", ТОВ "АСЗ".

Крім того, введено санкції щодо фізичних осіб, причетних до підготовки та проведення незаконного голосування в Криму та Севастополі в рамках виборів до Держдуми, і щодо яких введено санкції США, серед яких відомий російський мільярдер Аркадій Ротенберг і члени його сім'ї.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування і внесення змін в персональні спеціальні економічні й інші обмежувальні заходи (санкції)".