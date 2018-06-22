Розпочались переговори між главами МЗС України та Угорщини щодо закону про освіту

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та глава угорського МЗС Петер Сійярто почали українсько-угорські консультації стосовно реалізації закону про освіту. Про це Клімкін написав у Twitter.

"Починаємо українсько-угорські консультації 4-х міністрів стосовно реалізації нашого Закону про освіту. Кожен український громадянин угорського походження має себе відчувати вдома у будь-якому куточку України", - написав міністр.

Починаємо українсько-угорські консультації 4-х міністрів стосовно реалізації нашого Закону про освіту. Кожен український громадянин угорського походження має себе відчувати вдома у будь-якому куточку України pic.twitter.com/yvx416hykK — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 22, 2018

На консультації присутня також міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, а також її колега з Угорщини.