Сенцов у відповідь на заклик припинити голодування передав ЄСПЛ "великий привіт", - адвокат

Український політв'язень в РФ Олег Сенцов у відповідь на заклик Європейського суду з прав людини припинити голодування відповів відмовою і передав "великий привіт". Про це повідомив його адвокат Дмитро Дінзе, передає "Радіо Свобода".

"У відповідь на заяву ЄСПЛ, який закликав режисера припинити голодування, Сенцов відповів відмовою і просив передати "великий привіт", нагадавши, що його скарга, яку ЄСПЛ визначив як пріоритетну, без руху вже кілька років", - наводить слова Дінзе видання.

Адвокат також спростував слова російського омбудсмена Тетяни Москалькової про "лікувальне голодування" і набір ваги.

"Судячи з усього, Москалькову міг дезінформувати уповноважений з прав людини в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Анатолій Сак, який регулярно відвідує Сенцова", - припустив адвокат.

За словами Дінзе, Сенцов розповів, що Сак фотографував його, проте відмовився передати фото уповноваженому з прав людини Верховної Ради України Людмилі Денисовій, коли її не пустили в колонію і вона просила надати відомості про здоров'я Сенцова.

Нагадаємо, у політв'язня Олега Сенцова, який голодує, проблеми з нирками і серцем. Як повідомлялося, Європейський суд з прав людини подав до уряду Росії запит про детальної інформації про стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова.