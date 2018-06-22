Сенцов відмовився просити Путіна про помилування

Український режисер Олег Сенцов, який голодує вже 40 днів, не буде писати президенту РФ Володимиру Путіна прохання про помилування.

Про це повідомив його адвокат Дмитро Дінзе, передає "Інтерфакс-Україна".

"Олег проти помилування. Він не буде нічого писати президенту", - сказав Дінзе.

За словами адвоката, Сенцов переважно лежить, "оскільки йому важко рухатися".

"Все без змін. Він каже, що переважно лежить, оскільки у нього почалися проблеми з нирками і серцем. У нього була криза на 26-й день голодування. Потім його вивозили до лікарні, де стабілізували стан. Зараз йому вкачують по 3 -4 літри різних поживних рідин через катетер, бо у нього усі вени вже поколоті попередніми процедурами", - зазначив адвокат.

Крім того, лікарі кажуть, що у Сенцова відмовляють рецептори.