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Сенцов відмовився просити Путіна про помилування

22 червня, 2018 - 20:06
Фото з відкритих джерел

Український режисер Олег Сенцов, який голодує вже 40 днів, не буде писати президенту РФ Володимиру Путіна прохання про помилування.

Про це повідомив його адвокат Дмитро Дінзе, передає "Інтерфакс-Україна".

"Олег проти помилування. Він не буде нічого писати президенту", - сказав Дінзе.

За словами адвоката, Сенцов переважно лежить, "оскільки йому важко рухатися".

"Все без змін. Він каже, що переважно лежить, оскільки у нього почалися проблеми з нирками і серцем. У нього була криза на 26-й день голодування. Потім його вивозили до лікарні, де стабілізували стан. Зараз йому вкачують по 3 -4 літри різних поживних рідин через катетер, бо у нього усі вени вже поколоті попередніми процедурами", - зазначив адвокат.

Крім того, лікарі кажуть, що у Сенцова відмовляють рецептори.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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