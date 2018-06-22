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Сьогодні у ВРУ проходить Година запитань до уряду

22 червня, 2018 - 10:54
Фото Миколи Тимченка, "День"

В українському парламенті сьогодні відбудеться Година запитань до уряду, також оголосять депутатські запити. Про це свідчить план роботи на 22 червня, опублікований на сайті Ради.

Окрім того, у порядку денному є законопроект щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання, поправки до якого депутати почали розглядати вчора.

Нагадаємо, спікер ВРУ Андрій Парубій сказав, що наступного пленарного тижня на початку липня Рада розгляне питання оновлення ЦВК.

Джерело: 112 Україна

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