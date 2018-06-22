Справа Скрипаля: принц Чарльз відвідав Солсбері

Син королеви Єлизавети ІІ, спадкоємець британського престолу принц Чарльз і його дружина Камілла відвідали Солсбері, щоб підтримати місто у намаганнях оговтатися від наслідків застосування нервового агента проти колишнього російського подвійного шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки.

Про це пише ЄП з посиланням на Reuters.

Вони відвідали підприємства та зустрілися з місцевими жителями, перш ніж прийти на прийом до тих, хто найбільш тісно бере участь у спробі відновити туристичну торгівлю міста.

Кількість туристів у Солсбері впала з тих пір, як Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені на лавці в березні.

Їх отруїли нервовим агентом епохи холодної війни, за що уряд звинуватив Росію, зануривши двосторонні відносини на новий мінімум, хоча Кремль заперечує будь-яку причетність.

Чарльз і Камілла також провели приватну зустріч з детективом сержантом Ніком Бейлі, який захворів після контакту з нервовим агентом "Новічок" після спроби допомогти Скрипалам.

Протягом декількох тижнів британські служби очищували місця, де перебували Скрипалі у день отруєння, та де міг залишатися нервовий агент.

Відновлення туризму в Солсбері стало пріоритетом після того, як кількість відвідувачів міста впала приблизно на 20 відсотків. Дев'ять підприємств згорнулися в результаті інциденту, відвідуваність місць у безпосередній близькості від отруєння впала на 80 відсотків.