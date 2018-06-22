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Суд відмовився скасувати арешт для Савченко

22 червня, 2018 - 21:25
Фото Reuters

Шевченківський районний суд Києва відмовив захисту у зміні запобіжного заходу народному депутатові України Надії Савченко.

Таке рішення оголосив слідчий суддя, передає УНН.

“У задоволенні клопотання захисника щодо зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт, а також щодо застосування особистої поруки ... відмовити”, — сказав суддя.

Нагадаємо, що українські правоохоронці встановили імена і посади російських полковників, які давали зброю депутату Надії Савченко для здійснення теракту в центрі Києва.

Джерело: УНН

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