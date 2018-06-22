Суд відмовився скасувати арешт для Савченко

22 червня, 2018 - 21:25
Шевченківський районний суд Києва відмовив захисту у зміні запобіжного заходу народному депутатові України Надії Савченко.
Таке рішення оголосив слідчий суддя, передає УНН.
“У задоволенні клопотання захисника щодо зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт, а також щодо застосування особистої поруки ... відмовити”, — сказав суддя.
Нагадаємо, що українські правоохоронці встановили імена і посади російських полковників, які давали зброю депутату Надії Савченко для здійснення теракту в центрі Києва.
Джерело: УНН