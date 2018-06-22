Трамп на рік продовжив санкції проти КНДР

22 червня, 2018 - 19:52
Президент США Дональд Трамп на рік продовжив дію санкцій проти Північної Кореї.
Про це повідомляє прес-служба Білого Дому.
"Існуючі ризики розповсюдження атомної зброї на Корейському півострові, а також дії і політика керівництва Північної Кореї, як і раніше несуть загрозу національній безпеці, міжнародній політиці та економіці США", - йдеться в документі, підписаному Трампом.
Нагадаємо, що Північна Корея зобов'язалась знищити тестовий полігон для міжконтинентальних ракет.
Джерело: День