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Трамп на рік продовжив санкції проти КНДР

22 червня, 2018 - 19:52
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп на рік продовжив дію санкцій проти Північної Кореї.

Про це повідомляє прес-служба Білого Дому.

"Існуючі ризики розповсюдження атомної зброї на Корейському півострові, а також дії і політика керівництва Північної Кореї, як і раніше несуть загрозу національній безпеці, міжнародній політиці та економіці США", - йдеться в документі, підписаному Трампом.

Нагадаємо, що Північна Корея зобов'язалась знищити тестовий полігон для міжконтинентальних ракет.

Джерело: День

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