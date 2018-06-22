У Канаді опозиція розкритикувала Трюдо за "недостатню допомогу Україні"

Відмова прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо надати Україні “справжню допомогу” є ганебною. Про це у своїй статті для “The National Post” пише депутат парламенту Канади від опозиційної Консервативної партії Джеймс Безан.

“Те, що Джастін Трюдо відмовляється зайняти лідерську позицію та запропонувати Україні справжню допомогу, є ганебним. Україна є прикладом того, що можна досягти непокорою та незламною вірою у краще майбутнє для свого народу. Протягом довгої історії жорстоких іноземних утисків, воєн та примусових голодоморів, українці ніколи не втрачали бачення соборного та мирного майбутнього для своєї країни”, - йдеться у статті.

Він наголосив, що Консервативна партія завжди підтримуватиме Україну. “Консервативна партія Канади та її лідер Ендрю Шир завжди підтримуватиме право українців визначати їх власне майбутнє у незалежній державі, вільній від іноземної агресії. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію Криму та завжди стоятимемо пліч-о-пліч із гордою, єдиною та вільною Україною”, - наголосив Безан.

Депутат додав, що Україні “потрібна підтримка таких демократичних союзників як Канада, якщо ми дійсно хочемо відбити російську агресію та звільнити Крим й Донбас від окупантів”.

Як повідомлялося раніше, наступні федеральні вибори у Канаді пройдуть восени 2019-ого року.