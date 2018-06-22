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У рейтинзі FIFA жіноча збірна України піднялася на 24 місце

22 червня, 2018 - 16:26
Фото ФФУ

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала новий рейтинг національних жіночих збірних команд. Згідно з оновленим 22 червня рейтингом ФІФА жіноча збірна України піднялася на три позиції й наразі посідає 24 місце, маючи в активі 1731 очко. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Лідерство утримують футболістки США. На другу сходинку піднялася Німеччина. Замикають трійку лідерів футболістки збірної Франції.

Свої місця у світовому рейтингу дізналися й суперники українських футболісток у відбірковому етапі ЧС-2019: Швеція - 11 (-2), Данія - 13 (0), Угорщина - 45 (0), Хорватія - 53 (-1).

Нагадаємо, у червні підопічні Володимира Реви провели дві гри відбору ЧС-2019 з футболу проти Данії (1:5) та Швеції (1:0).

Джерело: День

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