У рейтинзі FIFA жіноча збірна України піднялася на 24 місце

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала новий рейтинг національних жіночих збірних команд. Згідно з оновленим 22 червня рейтингом ФІФА жіноча збірна України піднялася на три позиції й наразі посідає 24 місце, маючи в активі 1731 очко. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Лідерство утримують футболістки США. На другу сходинку піднялася Німеччина. Замикають трійку лідерів футболістки збірної Франції.

Свої місця у світовому рейтингу дізналися й суперники українських футболісток у відбірковому етапі ЧС-2019: Швеція - 11 (-2), Данія - 13 (0), Угорщина - 45 (0), Хорватія - 53 (-1).

Нагадаємо, у червні підопічні Володимира Реви провели дві гри відбору ЧС-2019 з футболу проти Данії (1:5) та Швеції (1:0).