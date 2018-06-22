У Туреччині сталася стрілянина в нічному клубі, 2 жертви

У турецькому місті Бодрум сталася стрілянина в нічному клубі, в результаті якої загинули 2 людини та 4 дістали поранення. Про це повідомляє Hürriyet.

Трагедія сталася в нічному клубі Medusa, його власник виявився серед убитих. Також відомо, що другою загиблою стала знаменита в регіоні співачка Хесер Тулу (Hacer Tülü).

Уточнюється, що біля закладу зупинився автомобіль. З нього вийшов стрілець, увійшов в приміщення і відкрив безладний вогонь.

На даний момент затримано 4 підозрюваних.