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У Туреччині сталася стрілянина в нічному клубі, 2 жертви

22 червня, 2018 - 10:33

У турецькому місті Бодрум сталася стрілянина в нічному клубі, в результаті якої загинули 2 людини та 4 дістали поранення. Про це повідомляє Hürriyet.

Трагедія сталася в нічному клубі Medusa, його власник виявився серед убитих. Також відомо, що другою загиблою стала знаменита в регіоні співачка Хесер Тулу (Hacer Tülü).

Уточнюється, що біля закладу зупинився автомобіль. З нього вийшов стрілець, увійшов в приміщення і відкрив безладний вогонь.

На даний момент затримано 4 підозрюваних.

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