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У Японії знову сталося виверження вулкану

22 червня, 2018 - 15:51
Фото Reuters

На південному заході Японії знову сталося виверження вулкану Симмое після схожого виверження у квітні. Про це повідомляє Japan Today із посиланням на Метеорологічне агентство Японії.

 "У п'ятницю на південному заході Японії знову різко вивергнувся вулкан Симмое, після схожого виверження  5 квітня", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють в Агентстві, вулкан вивергнувся о 9 годині за місцевим часом і "виплюнув" дим і попіл на висоту до 2600 метрів. Також були помічені вулканічні камені, які могли долетіти на відстань 1,1 кілометра від кратера.

За твердженнями місцевої влади, наразі немає інформації щодо постраждалих, ані щодо завданої шкоди будинкам.

Виверження також не вплинуло на рейси з найближчих аеропортів у Міядзакі й Кагосіми.

Зазначається, що вулкан Симмое є одним із 50 вулканів, які розташовані навколо Японії і перебувають під постійним моніторингом.

Як повідомлялося, 3 червня в Гватемалі прокинувся вулкан Фуего, викинувши попіл і лаву на висоту до 10 кілометрів. Виверження вулкана стало найсильнішим за десятиліття. Внаслідок стихійного лиха в країні загинуло більше 100 людей.

Джерело: Укрінформ

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