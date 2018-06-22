Україна домовилася з Німеччиною про активізацію співпрацї з кібербезпеки

Україна і Німеччина домовилися активізувати співпрацю з кібербезпеки та у сфері електронного уряду. Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив у своєму Twitter.

"З уповноваженим Федерального уряду з інформаційної техніки, держсекретарем МВС ФРН Клаусом Віттом домовилися пожвавити взаємодію у сфері кібербезпеки та e-government", - повідомив Мельник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в парламенті зареєстровано і внесено до порядку денного законопроект, яким хочуть дозволити Службі безпеки України (СБУ) блокувати сайти із забороненою інформацією без рішення суду.