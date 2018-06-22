Україна та Угорщина хочуть зібрати комісію для розгляду всіх питань двосторонніх відносин

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що на початку осені може зібратися комісія на чолі глав МЗС України та Угорщини для розгляду усіх питань двосторонніх відносин.

Про це дипломат сказав на Закарпатті під час прес-брифінгу для регіональних ЗМІ за підсумками українсько-угорської зустрічі за участю чотирьох міністрів щодо українського закону про освіту, повідомляє "УНІАН".

Міністр підкреслив, що робота щодо імплементації українського закону про освіту продовжиться, а на початку липня з представниками угорської громади відбудуться консультації.

У цьому зв'язку Клімкін сказав, що після липневих консультацій разом з угорським колегою Петером Сійярто буде оцінюватися подальша ситуація.

"Ми сьогодні, до речі, з ним розмовляли про те, чи міністри закордонних справ не мали б очолити двосторонню комісію і зібрати усі питання разом. Враховуючи, що Угорщина - це дуже важливий партнер, не просто сусід, це в принципі ідея, яку ми з Петером домовились вирішити протягом останніх тижнів, тому не виключено, що на початку осені зберемося вже в новому форматі, і будемо послідовно працювати", - заявив Клімкін.

Нагадаємо, що Угорщина відмовилася від вето щодо саміту Україна-Грузія-НАТО.