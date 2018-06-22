Українську стрічку "Дякую" показали у Португалії

У столиці Португалії Лісабоні відбувся показ короткометражного фільму "Дякую", знятого на замовлення Міністерства інформаційної політики України. Роботу презентувала радник міністра інформполітики з питань міжнародної комунікації Марина Соботюк, повідомляє прес-служба МІП.

"Наша стрічка вкотре, тепер уже у Португалії, продемонструвала усім глядачам гостинність, туристичну привабливість, ресурсний потенціал України. Зала знову провела "Дякую" оплесками", - розповіла вона.

За словами Соботюк, Посольство України в Португалії, яке виступило організатором заходу, підготує також переклад португальською виданої за підтримки МІП книги Олександра Палія "Короткий курс історії України".

Участь у заході взяли міністр культури України Євген Нищук, міністр культури Португалії Луїш Феліпе де Каштру Мендеш, представники Міжурядової українсько-португальської комісії з питань торгівельно-економічного співробітництва, голова парламентської групи дружби Україна-Португалія, депутат Асамблеї Республіки Рікардо Бешіга, почесний консул України в Португалії Едуардо Норте Сантуш Сілва, члени Історичного товариства незалежності Португалії, представники Українсько-португальської торговельної палати та української громади в Португалії.

Нагадаємо, короткометражна стрічка "Дякую" посіла друге місце у номінації "Туристичний напрямок - Регіон" на 11-му Міжнародному фестивалі туристичних фільмів Tourfilm Riga 2018 у Ризі (Латвія), здобула перемогу у номінації "найкращий монтаж" на щомісячному міжнародному фестивалі Short to the point (Румунія).

"Дякую" показує Україну очима японського туриста як цікаву, гостинну, самобутню країну з захопливими пейзажами та багатою історією. Стрічку зняла Best Friends Film на замовлення МІП. "Дякую" вже презентували в Токіо, Києві, Харкові, Острозі та Львові.