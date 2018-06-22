Український паспорт входить у ТОП-30 найбільш цінних у світі, - Порошенко

Український паспорт входить у 30 найцінніших паспортів світу, і це сталося завдяки запровадженню безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом.

Про це заявив Президент Петро Порошенко на представленні нового голови Донецької обласної ВЦА у Краматорську, повідомляє Укрінформ.

«Українці сьогодні мають право подорожувати без віз або отримавши візу на кордоні в більш як 120 країн світу. Український паспорт входить у 30 найбільш цінних паспортів світу», - сказав Президент.

Він додав, що безвізовим режимом скористалися вже 560 тисяч українців, які 20 мільйонів разів перетнули кордон ЄС.