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Український паспорт входить у ТОП-30 найбільш цінних у світі, - Порошенко

22 червня, 2018 - 22:49
Фото УНІАН

Український паспорт входить у 30 найцінніших паспортів світу, і це сталося завдяки запровадженню безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом.

Про це заявив Президент Петро Порошенко на представленні нового голови Донецької обласної ВЦА у Краматорську, повідомляє Укрінформ.

«Українці сьогодні мають право подорожувати без віз або отримавши візу на кордоні в більш як 120 країн світу. Український паспорт входить у 30 найбільш цінних паспортів світу», - сказав Президент.

Він додав, що безвізовим режимом скористалися вже 560 тисяч українців, які 20 мільйонів разів перетнули кордон ЄС.

Джерело: Укрінформ

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