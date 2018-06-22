Україну очікують спека і дощі з грозами

Сьогодні, 22 червня, вночі у західній частині, вдень також у більшості північних та центральних областей короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали 17-22 м/с. Про це у п’ятницю, 22 червня, повідомляє Укргідрометцентр.

В Карпатах і на Закарпатті сильні дощі, вдень в окремих районах Житомирської, Київської, Вінницької та Черкаської областей сильні зливи. На решті території без опадів.

Вітер південно-східний з переходом на заході на північно-західний, 7-12 м/с.

У західних областях вночі похолодає до 12-17°, вдень до 16-21°.

На решті території температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, вдень 26-31°. На півдні і сході країни до 34°.

У Києві вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози. При грозах шквали 17-22 м/с.

Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.