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В Україні до 2030 року планують створити 5 авіахабів та 20 міжнародних аеропортів

22 червня, 2018 - 11:57
Фото itc.ua

Міністерство інфраструктури має намір створити в Україні 50 аеропортів, п'ять з яких будуть міжнародними авіахабами, ще 20 - обслуговуватимуть міжнародні рейси.

"В авіаційній галузі ми вбачаємо створення 50 аеропортів на всій території України. Ми не говоримо про 50 "Борисполів" - ми говоримо щонайменше про п'ять міжнародних хабів, мінімум про 20 аеропортів, які забезпечуватимуть міжнародне сполучення, а також ще про 20, які забезпечуватимуть регіони", - повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на презентації української транспортної стратегії до 2030 року в четвер увечері, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, середній час, який має займати дорога до аеропорту з будь-якої точки країни, має скоротитися до однієї години.

У плані розвитку авіаційної галузі - відкриття 350 напрямків для польотів з усіх аеропортів України.

Раніше Омелян анонсував створення в Україні двох нових авіакомпаній.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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