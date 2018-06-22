Відсьогодні набули чинності мита ЄС на товари з США

Відсьогодні, з 22 червня, набули чинності заходи Європейського союзу у відповідь на мита США на сталь і алюміній. Про це повідомляє DW.

Мита Євросоюзу, запроваджені у відповідь на дії США, стосуються низки американських товарів, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Загальна вартість американських товарів, яких торкнуться нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро.

Єврокомісар з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом у четвер, 21 червня, наголосила на готовності Євросоюзу вирішити торговий конфлікт. "Ми завжди відкриті до діалогу зі США", - заявила Мальмстрьом і попередила, що торгова війна може мати наслідки для світової економіки.

У березні адміністрація Трампа запровадила мита в розмірі 25% на сталь і 10% на алюміній стосовно Китаю, Росії та Японії. Для ЄС, Канади, Мексики, Бразилії, Австралії та Аргентини запровадження додаткових мит тимчасово відклали. Але тепер вони почали діяти з 1 червня.

У відповідь на дії США Європейський союз заявив, що з 22 червня введе додаткові мита - ці заходи стосуватимуться переліку продукції вартістю 2,8 млрд євро.