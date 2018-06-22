Україно, дозволь мені серед твого безголов'я головою тривожною прорости!..
Іван Драч, український поет, перекладач, кіносценарист, драматург, державний і громадський діяч, критик часів радянської епохи

Відсьогодні набули чинності мита ЄС на товари з США

22 червня, 2018 - 09:33
Фото: apnews.com

Відсьогодні, з 22 червня, набули чинності заходи Європейського союзу у відповідь на мита США на сталь і алюміній. Про це повідомляє DW.

Мита Євросоюзу, запроваджені у відповідь на дії США, стосуються низки американських товарів, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Загальна вартість американських товарів, яких торкнуться нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро.

Єврокомісар з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом у четвер, 21 червня, наголосила на готовності Євросоюзу вирішити торговий конфлікт. "Ми завжди відкриті до діалогу зі США", - заявила Мальмстрьом і попередила, що торгова війна може мати наслідки для світової економіки.

У березні адміністрація Трампа запровадила мита в розмірі 25% на сталь і 10% на алюміній стосовно Китаю, Росії та Японії. Для ЄС, Канади, Мексики, Бразилії, Австралії та Аргентини запровадження додаткових мит тимчасово відклали. Але тепер вони почали діяти з 1 червня.

У відповідь на дії США Європейський союз заявив, що з 22 червня введе додаткові мита - ці заходи стосуватимуться переліку продукції вартістю 2,8 млрд євро.

Джерело: Deutsche-Welle

Більше новин

Каталонія розриває протокольні відносини з королівським двором Іспанії
Ізраїль знизив рівень участі в Раді ООН з прав людини
Справа Скрипаля: принц Чарльз відвідав Солсбері
Уряд Угорщини знизив рівень вимог до України щодо мовної норми закону про освіту
Євросоюз готовий допомогти Україні закрити небезпечні вугільні шахти
Єврозона погодилася збільшити строки погашення боргів Греції

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 