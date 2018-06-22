Wizz Air змінює правила провозу ручної поклажі

Угорський лоукостер Wizz Air вирішив змінити правила провозу ручної поклажі у своїх літаках. Про це повідомляє Lowcost.ua.

У жовтні 2017 року авіакомпанія ввела новий стандарт безплатної ручної поклажі розміром 55x40x23 см, вагою до 10 кілограм та одночасно обмежила кількість людей, які можуть безкоштовно пронести цей багаж на борт літака. Гарантію провезти ручну поклажу в салоні літака отримали тільки перші 90 пасажирів.

Наразі авіакомпанія ще більше обмежує право перевезення ручної поклажі. Таким чином у салон літака речі зможуть пронести тільки ті, хто заплатять за Wizz Priority - послугу, яка надає право першочергового потрапляння у салон літака, можливість пронести ручну поклажу, а також маленьку сумку 40 x 30 x 18 см.

Ручну поклажу пасажирів, які не придбали послугу приорітетної посадки, буде переміщено у багажний відсік перед посадкою у літак та повернуто на стрічку видачі багажу після приземлення.

Таке рішення Wizz Air пояснює відсутністю місця в багажних відсіках в салоні літака, і тому авіакомпанія не може гарантувати усім пасажирам можливість взяти з собою валізу у літак.