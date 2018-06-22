Євросоюз готовий допомогти Україні закрити небезпечні вугільні шахти

Євросоюз готовий співпрацювати з Україною з метою зниження ризиків у сфері енергетики, зокрема, щодо закриття відпрацьованих та небезпечних вугільних шахт.

Про це заявив віце-президент Єврокомісії з питань енергетичного союзу Марош Шефчович на міжнародній конференції високого рівня щодо розвитку сектора електроенергетики України у п'ятницю у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

«Я вітаю завдання України із декарбонізації своєї економіки, що включено у стратегії до 2035 року. Це означає обережний підхід до вирішення проблемних питань у вугільній промисловості, включаючи закриття неефективних та небезпечних вугільних шахт. Це є ще одна сфера, де ЄС може допомогти», - заявив віце-президент Єврокомісії.

Він зауважив, що ЄС має позитивний досвід у цій сфері, який грунтується зокрема, на вирішенні проблеми закриття шахт у Бельгії та у Великій Британії.

Шефчович також привітав і позитивно оцінив тісну співпрацю між ЄС та Україною у сфері енергоефективності.

Нагадаємо, 6 червня 2018 року Кабінет міністрів України схвалив План заходів з реалізації Енергетичної стратегії України до 2035 року «Безпека, енергоефективність та конкурентоспроможність». Головну увагу в документі приділено реформам ринку електричної енергії, ринку газу та вугільної галузі. Зокрема, зниження енергоємності економіки у два рази до 2030 року та збільшення українського виробництва як традиційних, так і альтернативних джерел енергії.