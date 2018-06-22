Єврозона погодилася збільшити строки погашення боргів Греції

Міністри фінансів країн Єврозони у п'ятницю, 22 червня, погодилися збільшити строки погашення боргів Греції та відстрочили виплату відсотків за значною частиною позик цій країні. Про це повідомляє Reuters.

Греція від 2010 року живе переважно на кошти міжнародних кредиторів. На вимогу кредиторів Афіни провели сотні реформ і досягли значного прогресу, однак для подальших позик інвесторам потрібно переконатися, що країна не зламається під вагою боргу у розмірі 180% її ВВП.

"Через вісім довгих років Греція нарешті виходить з програми фін допомоги. Подальше полегшення боргового навантаження необхідне для того, щоб грецький борг був стійким у майбутньому" - заявив після багатогодинних переговорів щодо Греції голова єврозони Маріо Сентено .

Міністр фінансів Греції Евклід Цакалотос заявив, що угода зробила грецький борг життєздатним знову і проклала шлях для повернення на ринкове фінансування: "Грецький уряд задоволений цією угодою".

Ключовим елементом полегшення боргового тягаря є продовження строків погашення та пільгових періодів щодо 96,9 млрд євро позик, наданих Греції в рамках другої програми допомоги на 10 років.

Греція також отримає новий кредит у розмірі 15 мільярдів євро. Це дасть їй незалежність на ринку позик протягом приблизно 22 місяців, заявили міністри єврозони.

Як повідомлялося раніше, Німеччина з 2010 року заробила на купівлі грецьких облігацій в рамках програми Європейського центрального банку (ЄЦБ) 2,9 млрд євро.