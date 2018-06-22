Заміну ескалаторів на київському залізничному вокзалі відтерміновують

Заміну діючих ескалаторів на вокзалі станції "Київ-Пасажирський" відтерміновують. Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

"Заміна ескалаторів на Центральному вокзалі в Києві відкладається на невизначений час через оскарження тендеру товариством з обмеженою відповідальністю "Інструментальний завод", яке входить до складу ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що скаргою до Антимонопольного комітету України (АМКУ) цей суб'єкт господарювання заблокував відкриті торги на закупівлю та установлення двох ескалаторів для Центрального залізничного вокзалу.

"Укрзалізниця" вважає всі зауваження тендерної документації вітчизняного монополіста в цьому сегменті безпідставними і вже готує оскарження відповідного рішення в АМКУ.

Раніше повідомлялося про намір УЗ встановити нові ескалатори у вестибюлі столичного вокзалу. Нинішні ескалатори було встановлено в 2011 році. Зазначалося, що заміна діючих ескалаторів на вокзалі станції "Київ-Пасажирський" обійдеться в 13 млн грн.