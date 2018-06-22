Заступник Супрун має довести свою людяність або піти у відставку, - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав заступника очільниці МОЗ Олександра Лінчевського довести справами, пов'язаними з доглядом за онкохворими, що він здатен на співчуття і турботу.

Про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті, відповідаючи на запитання і реагуючи на заяви народних депутатів, повідомляє Укрінформ.

«Я його (заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського - ред.) запросив і сказав наступне: ви сказали слова, які можна трактувати по-різному, але дуже важливо не те, що ви сказали, або як це інтерпретують, а те, як і що ви збираєтеся робити в своєму житті. І тому я звернувся до нього з тим, щоб він довів справами по догляду за онкохворими людьми, що він має чутливе серце і абсолютну нормальну душу. Якщо він це зробить, я думаю, що він доведе всім, що є людиною, яка може співчувати і турбуватися. Якщо ні - піде працювати на іншу роботу. Тоді можливо це розсудити», - сказав Гройсман.

При цьому Прем'єр-міністр зауважив, що прослухав плівку із виступом Лінчевського, і «якби він так однозначно сказав про це, я би навіть ні в кого поради не питав би і звільнив у ту ж хвилину». Гройсман уточнив, що в уряді ретельно вивчили запис і виявили, що фрази Лінчевського дійсно вирвані з контексту.

«Я готовий звільнити будь-кого, але справедливо, і для мене це принципово. Для мене не важливе прізвище заступника міністра, а важливо, як я вчиню: якщо я вчиняю справедливо, то я знаю, що правий. А просто знайти формальну причину і звільнити за те, чого він не робив по суті, - це несправедливо. Я не хочу його прикривати, не хочу давати йому оцінок», - додав Гройсман, зауваживши, що Лінчевський є лікарем - торакальним хірургом.

У залі парламенту під час Години запитань до уряду голова фракції «Радикальної партії Олега Ляшка» Олег Ляшко, звертаючись до Прем'єр-міністра, вкотре наголосив на необхідності звільнити Лінчевського.

«Ваш заступник міністра охорони здоров'я розказує, що онкохворі все одно помруть - і ви його прикриваєте, досі не відправили у відставку. Якщо у цього заступника міністра охорони здоров'я немає серця і розуму, ми вимагаємо від вас, щоб уряд прийняв рішення і відправив його у відставку», - зауважив Ляшко, звертаючись до Гройсмана.

Зі свого боку народний депутат Валерій Карпунцов передав Прем'єр-міністру заяву від двох фракцій («Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт») підписану 200 парламентаріями щодо звільнення Лінчевського.

«Ми на сьогодні маємо особу, яка не має права обіймати посаду міністра охорони здоров'я. Так само ми маємо нелегітимних, нефахових заступників. У мене зараз копія підписів, понад 200 підписів, які сформовані і вам офіційно надіслані від депутатів коаліції. Це стосується громадянина Лінчевського - особи, кожна присутність якої на будь-якому заході є нефаховою і вона викликає спротив - спротив парламенту, коаліції і громадян», - сказав Карпунцов, висловивши сподівання, що глава уряду зреагує на заклики депутатів і суспільства.

Як повідомлялося, раніше ЗМІ поширили заяву заступника міністра охорони здоров'я Лінчевського, зроблену ним у Рахунковій палаті під час обговорення звіту про результати аудиту ефективності коштів держбюджету, виділених МОЗ для лікування громадян України за кордоном. Говорячи про пацієнтів, у яких діагностовано рак, він начебто заявив про неефективність використання цих коштів у зв'язку з високим рівнем смертності таких хворих.

Сам Лінчевський пізніше запевнив, що його слова були вирвані з контексту.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман 4 червня доручив порушити дисциплінарне провадження щодо Лінчевського.

Дисциплінарна комісія не побачила дисциплінарного проступку у висловлюваннях Лінчевського стосовно програми лікування українців за кордоном і пропонує закрити провадження.