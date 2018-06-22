Женералітет Каталонії розриває протокольні відносини з королівським двором Іспанії

Влада Каталонії заявила, що розриває протокольні відносини з іспанським королівським двором. Про це повідомила у п'ятницю, 22 червня, газета "Мундо", передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно із заявою глави женералітету (виконавчої влади) Каталонії Кіма Торре, ні він, ні будь-який інший член уряду Каталонії більше не будуть присутніми на заходах, організованих іспанським королівським двором. Крім того, женералітет не запрошуватиме представників іспанської монархії на організовані каталонською владою заходи.

Торра також оголосив, що йде з посади почесного віце-президента фонду принцеси Жиронської, одним з опікунів якого є король Іспанії.

Торра зазначив, що до останнього сподівався, що "король подумає і вибачиться за те, що допомагав "жорстокості на референдумі про незалежність Каталонії".

"27 вересня ми проголосили незалежність, ми хочемо, щоб волю людей поважали, ми не піддані", - сказав Торра.

Водночас він не відмовився від участі у відкритті Середземноморських ігор в каталонському місті Таррагоні. Там глава женералітету намір вручити королю Філіпу VI, який також буде присутній на заході, доповідь про "насильство на референдумі", зазначає газета "Мундо".

"У Каталонії розпоряджаються каталонці, і оскільки це наш дім, вони нас не проженуть", - сказав Торра, коментуючи рішення поїхати на Середземноморські ігри.

Нагадаємо, у Каталонії 1 жовтня 2017 року відбувся референдум про незалежність від Іспанії. В результаті влада автономії заявила, що за відділення від Іспанії висловилися 90% тих, хто голосував на плебісциті. Влада Іспанії, як і король Філіп VI, не визнали результатів референдуму.