Австралія на три роки продовжила санкції проти Росії

Уряд Австралії продовжив фінансові санкції проти громадян та компаній, відповідальних за загрозу суверенітету та територіальній цілісності України.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Згідно з урядовим рішенням, дію фінансових обмежень Австралії проти громадян та підприємств РФ, окупованого Криму та представників самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" продовжено на наступні 3 роки або до виконання Росією своїх зобов’язань в рамках Мінськ-2.

Санкційний список було оновлено та відкориговано у відповідності до санкційних списків інших країн.

Загалом під обмежувальні заходи австралійського уряду потрапляють 48 підприємств та 153 особи. У порівнянні з 2014 роком, коли санкції було введено вперше, фінансові обмеження торкнуться додатково 42 осіб та 12 компаній.

Трьох осіб, що померли в період з 2014 по 2017 роки, вилучено із списків.