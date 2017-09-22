Бойовики з мінометів та гранатометів обстрілюють позиції ЗСУ

У районі проведення АТО бойовики не припиняють обстріли українських позицій. Якщо напередодні ворог у світлу пору доби дотримувався "тиші", то сьогодні проросійські найманці застосовували як гранатомети, так і міномети різних калібрів.

Про це інформує прес-центр АТО.

"На Приморському напрямку близько 13 години російські окупанти били із мінометів калібру 120 та 82 міліметри по наших опорних пунктах біля Красногорівки. Також двічі під вогонь з гранатометів різних видів потрапили укріплення сил АТО поблизу Талаківки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними штабу, на Донецькому напрямку окупанти декілька разів з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював Авдіївську промзону та підступи до Зайцевого.

"А близько 9 ранку, внаслідок ворожого вогню зі стрілецької зброї, біля Невельського отримав поранення один український захисник. Зараз він перебуває у військово-медичному лікувальному закладі, стан його здоров’я задовільний", - додали прес-центрі.

На Луганському напрямку зафіксований один обстріл. Вночі бойовики випустили дві міни калібру 82 міліметри та били з гранатомету поблизу Кримського.