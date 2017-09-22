Через санкції російський Сбербанк залишив деякі країни Європи

Глава Сбербанка Герман Греф заявив, що "під санкціями в Європі працювати надзвичайно важко", і тому російський Сбербанк піде з деяких європейських країн, де зараз працює, повідомляє портал Медуза.

"Ми зараз оптимізуємо теж нашу діяльність в Європі - з ряду країн ми виходитимемо, оптимізуватимемо наш центральний офіс, і, загалом, під санкціями в Європі працювати надзвичайно важко", - сказав Греф.

У Сбербанка є дочірня компанія в Швейцарії та підрозділ Sberbank Europe AG зі штаб-квартирою в Австрії, яке керує дочірніми структурами у Чехії, Словаччині, Угорщині, Німеччині, Боснії та Герцеговині, Словенії, Хорватії та Сербії. У березні 2017 року Сбербанк домовився про продаж свого підрозділу в Україні.

З 2014 року Сбербанк знаходиться під європейськими санкціями, запровадженими у зв'язку з окупацією Криму Росією.