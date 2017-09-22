Через ураган "Марія" на Карибах загинули 32 мешканців

Щонайменше 32 людини загинули в результаті урагану «Марія», що пронісся над Карибськими островами, повідомляє Reuters.

«Ураган «Марія» у п'ятницю обрушився на острови Теркс і Кайкос після того, як він пронісся над Пуерто-Ріко й іншими карибськими островами з вітрами й дощами, що руйнували будинки, заливали вулиці, підривали економіку та залишили щонайменше 32 загиблих», - йдеться в повідомленні.

«Марія» є другим великим ураганом, який завдав удару по Карибському басейну цього місяця, а також найсильнішим штормом, що вдарив по Пуерто-Ріко майже за 90 років.

Кількість загиблих у Карибському басейні може зрости.

Як повідомлялося раніше, на острові Домініка в Карибському морі загинули щонайменше 15 людей і ще 20 - зникли безвісти.