Іран хоче посилити ракетну програму

Іран, незважаючи на критику з боку США та Франції, планує посилити свої військові сили та ракетну програму.

Про це заявив президент Ірану Хасан Роухані у п'ятницю, 22 вересня, в телевізійному зверненні з нагоди річниці початку першої війни між Іраком та Іраном в 1980 році, повідомляє DW.

«Подобається вам це чи ні, ми посилюватимемо свою військову міць. Ми вдосконалюватимемо не тільки наші ракети, а й наші військово-повітряні, сухопутні і військово-морські сили. Коли йдеться про оборону нашої країни, ми ні в кого не питатимемо дозволу», - сказав Роухані.

Під час військового параду в Тегерані 22 вересня Іран представив нову балістичну ракету дальністю до двох тисяч кілометрів, яка здатна переносити кілька боєголовок, передає іранська державна інформаційна агенція IRNA.