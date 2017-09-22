Іспанія ввела щоденні штрафи за організацію референдуму в Каталонії

Конституційний суд Іспанії ввів щоденні штрафи в розмірі до 12 тисяч євро на представників влади Каталонії за кожен день організації референдуму про незалежність.

Як повідомляє ВВС, на таку суму вже оштрафували шість посадових осіб, ще 16 каталонських чиновників чекає штраф в 6 тисяч євро.

За даними AP, в п'ятницю, 22 вересня, в Каталонії тривають протести з вимогою відпустити чиновників, затриманих за організацію референдуму про незалежність.

Так, в Барселоні протестуючі провели ніч в наметах і гамаках, а в іспанському місті Л'Успіталет-да-Любрагаті протести підтримали близько 2,5 тисяч осіб.

Нагадаємо, влада Каталонії оголосила про початок кампанії за незалежність від Іспанії, незважаючи на різку критику з боку Мадрида, який називає його антиконституційним.

16 вересня понад 700 каталонських мерів вийшли на демонстрацію в Барселоні на підтримку референдуму про незалежність Каталонії від Іспанії. Референдум планують провести 1 жовтня.

20 вересня Мадрид взяв на себе контроль над фінансами Каталонії, щоб запобігти використанню коштів для проведення референдуму про незалежність.

Крім того, поліція Іспанії провела рейд в дев'яти урядових будівлях Каталонії у справі про підготовку референдуму про незалежність і затримала 12 чиновників. Серед затриманих "права рука" віце-президента Каталонії Хосеп Марія Жове.

Після затримань і обшуків у представників каталонського уряду жителі автономного регіону вийшли на акцію протесту.