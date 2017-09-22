Клімкін в ООН назвав одну з найважливіших загроз для миру і безпеки

Порушення міжнародного права, в тому числі в сфері нерозповсюдження, є однією з головних загроз для миру і безпеки, заявив міністр закордонних справ України Павла Клімкін на засіданні Радбезу ООН, пише Укрінформ.

За словами Клімкіна, використання зброї масового знищення - це лише один з найбільш помітних проявів, що ставить під загрозу всю систему міжнародного права.

"Розповіді Росії про те, що вона не порушила Будапештський меморандум, оскільки ядерна зброя не використовувалася проти моєї країни, є ще однією цинічною маніпуляцією фактами", - підкреслив глава українського зовнішньополітичного відомства.

Він також додав, що такі дії лише заохотять режими, які прагнуть посилити свій ядерний потенція і вплине на "глобальну архітектуру нерозповсюдження".