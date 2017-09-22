Луценко підписав повідомлення про підозру Довгому

Генеральний прокурор Юрій Луценко підписав повідомлення про підозру народному депутату від Волі народу Олесю Довгому.

Про це в коментарі Інтерфакс-Україна розповіла прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Генпрокурор підписав підозру Довгому", - сказала вона.

Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада підтримала подання генерального прокурора України Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Олеся Довгого.

Депутата підозрюють у зловживанні службовими обов'язками, скоєному в співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду - заказника Жуків острів загальною площею 44,25 га.