Міносвіти назвало найбільш популярні ВНЗ серед абітурієнтів у 2017 році (інфографіка)

Під час вступної кампанії-2017 найпопулярнішими серед вступників стали Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" та Львівський національний університет ім. Івана Франка.

Так, у КНУ подали понад 58 тисяч заяв від понад 27 тисяч, у НТУУ – понад 50 тисяч заяв від понад 20 тисяч вступників, у ЛНУ – понад 48 тисяч заяв від понад 22 тисяч вступників, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

На четвертій сходинці ТОП-10 опинилася Львівська політехніка – туди надійшло майже 43,5 тисяч заяв. Бажання вчитися в цьому виші виявили понад 20,5 тисяч вступників.

Майже однакову кількість заяв подали в Київський національний торговельно-економічний університет (34 520) та Національний авіаційний університет (34 336).

Далі у рейтингу Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (понад 28 тисяч заяв від понад 15 тисяч вступників), Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича (27 тисяч заяв від 13 тисяч вступників) та Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (26 тисяч заяв від 14 тисяч вступників).

Закриває ТОП-10 Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана. Він отримав трохи більше 24 тисяч заяв від понад 13 тисяч вступників.