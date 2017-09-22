На фестивалі OldCarLand покажуть сотні старовинних та унікальних авто

Понад 900 одиниць техніки покажуть на найбільшому фестивалі України OldCarLand. Його проводитимуть із 29 вересня по 1 жовтня у Державному музеї авіації на вул. Медовій, 1 у Києві. Захід організовує клуб технічної класики OldCarServiсe і «проект Кофейбус».

Всі автомобілі й мотоциклетна техніка будуть виставлені серед 90 бойових і цивільних літаків. Машини привезуть із всіх областей України та інших держав. Серед них найстаріші й найекзотичніші моделі, які тільки можна побачити на подібних заходах. Наприклад, цьогоріч вперше представлять громадськості репліку одномісного Morgan Runabout 1909 року з електродвигуном. Серед найстаріших – перший масовий німецький автомобіль Opеl P4 1930-х років, американські De Soto 1939 року, Buick 1937 року та інші. Будуть цивільні й військові машини часів Другої Світової війни – німецькі Opel Super-6 1941 року, Мersedes-Benz-770D 1943 року, американський Willys MB 1940-х, радянська вантажівка ГАЗ АА. Широко буде представлена лінійка автомобілів, вироблених у 1950-х-1950-х роках. Із машин цих років випуску покажуть багато рідкісних модифікацій. Скажімо, буде два представницьких ЗІС-110 1950-х років випуску, який розробляли для Сталіна. У цій моделі вперше серед радянських машин встановили гідравлічні склопідйомники, ручку перемикання передач на кермі, лічильник добового пробігу та багато інших прогресивних на той час технічних пристроїв. Із радянських машин будуть представлені повнопривідні версії серійних легковиків, які випускали невеликими партіями, – це «Москвич-410Н», який випускали 1955року, а також - «Побєда» - ГАЗ-72.

Три машини стали символами фестивалю й потрапили на офіційну афішу – це оригінальна «Побєда» ГАЗ-20 у кузові кабріолет, єдиний збережений автобус ЛАЗ-695 1961 року та представницький ЗІЛ-115 1978 року випуску, на якому возили голову компартії України Щербицького. На минулому фестивалі авто виграло Пран-прі.

Захід проходитиме за сприяння Міністерства оборони та Міністерства інфраструктури. Неповторну атмосферу свята й гуркоту двигунів доповнять легендарні танки Т-34,Т-55,Т-76 та інші не менш цікаві зразки бойової техніки. Крім того привезуть кабріолети ГАЗ-14 «Чайка», які раніше виїжджали тільки на державні паради.

Також під час фестивалю можна буде познайомитися із українським гонщиком Сергієм Маліком, його технікою. Він нещодавно встановив світовий рекорд швидкості на мотоциклі «Дніпро» МТ – розігнався до 116, 86 км/год. Зафіксували рекорд на озері Бонневілль у США.

Практично повною буде лінійка вітчизняних автобусів ЛАЗ. Їх виставлять у вигляді еволюції – від найстарішої моделі до найновішої. Вперше покажуть техніку, з якої Львівський автозавод починав роботу - автокран ЛАЗ-690 на шасі автомобіля ЗІЛ. Таких автомобілів залишилися одиниці. Також буде єдиний відновлений ЛАЗ 699 "Україна". Це передсерійна модель — прототип ЛАЗ-699Р

Фестиваль працюватиме щодня з 09.00 — 20:00. Вхід коштуватиме 100 грн, для дітей віком до 12 років – безкоштовно.