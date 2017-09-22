На Закарпатті виступають проти законопроекту №6556

Акції протесту відбулися в Ужгороді та Мукачеві.

«Законопроект №6556 містить небезпеки як для громадян, так і для самих нацгвардійців. Нацгвардія – це воєнізоване формування, якому цим законом хочуть додати ще й повноваження Нацполіції. Тобто, нацгвардієць, який озброєний автоматом та іншими спецзасобами, який не навчений врегульовувати конфлікти максимально через комунікацію (як це вчать поліцейських), який не зобов'язаний показувати свій військовий квиток, а тому ідентифікувати його особу досить важко, може на рівні з поліцейськими зупинити вас на вулиці для перевірки документів, поверхневого огляду, затримати чи виписати адміністративний протокол. Більше того, нацгвардієць зможе застосувати до вас силу, якщо вирішить, що ви над близько до нього стоїте. Бо закон дозволяє йому на власний розсуд визначати безпечну дистанцію до нього», -– коментує членкиня Ради старійшин ВМГО «Фундація регіональних ініціатив» Юлія Дуб.

Також активісти зазначають, що закон дозволяє застосовувати для охорони правопорядку військову техніку. «Небезпечний законопроект є тим, що намагається збільшити повноваження нацгвардії, таким чином цю організацію можуть використовувати як поліцію. Нацгвардія задумовується як елітна військова формація. Під час війни вона потрапила у структуру МВС, а тепер її перетворюють на силову структуру поліції. Це небезпечно для країни, бо надто посилить міністра та поліцію. Тобто військова формація переходить під крило поліції» - зазначив «Дню» політолог Іван Стряпко.

Активісти озброїлись відповідними плакатами та листівками і просили містян активніше слідкувати за новинами та долучатися до подібних заходів.

Вікторія ЖУЙКО, Ужгород