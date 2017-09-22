НАТО вважає виправданими підозри щодо масштабів навчань "Запад-2017"

У Північноатлантичному альянсі вважають, що підозри щодо масштабу спільних російсько-білоруських військових навчань "Захід-2017" були виправданими.

Про це сказала прес-секретар генсека НАТО Оана Лунгеску в коментарі Süddeutsche Zeitung.

"Повна оцінка масштабів навчань триватиме кілька тижнів, але вже зараз зрозуміло, що масштаб і географічне охоплення навчань "Захід-2017" виявилися значно більшими від початкових заяв сторін, що їх проводили", - сказала Лунгеску.

За даними Міноборони РФ, у навчаннях брали участь 12700 військових. Ця цифра трохи нижче межі, після якої міжнародні конвенції вимагають допускати на навчання іноземних спостерігачів.

Офіційно маневри проходили на території Білорусі, Калінінграда, Ленінградської області та в акваторії Балтійського моря.

Однак Лунгеску зазначила, що в той же час "істотні" навчання проходили в Арктиці, на Далекому Сході, в Чорному морі неподалік від кордону з Україною, а також в Абхазії, причому представники російської влади офіційно пов'язували деякі з них з маневрами "Запад-2017".

У НАТО вважають, що у навчаннях насправді брали участь набагато більше військовослужбовців, ніж було офіційно оголошено. В Альянсі поки не називають конкретних цифр, але говорять про "декілька десятків тисяч солдатів".

В Альянсі також впевнені, що навчання "Захід-2017" імітували "очевидно великий конфлікт між державами" і що в них був задіяний повний спектр озброєння, включаючи військово-морський флот, підводні човни, винищувачі, вертольоти, танки, артилерію ППО, сили спеціального призначення та міжконтинентальні балістичні ракети.