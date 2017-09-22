Окупанти сьогодні винесуть вирок кримському журналісту Семені

Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя у п'ятницю, 22 вересня, має оголосити вирок кримському журналісту Миколі Семені.

Оголошення вироку призначено на 14.30, повідомляє Крим.Реалії.

Один із адвокатів Миколи Семени Олександр Попков зазначив, що справа проти його підзахисного "не вкладається, по-перше, в рамки логіки і здорового глузду, а по-друге, в рамки законодавства, у тому числі російського". Тому, на думку захисника журналіста, "давати якісь прогнози щодо вироку – це справа і невдячна, і марна".

Попков також звернув увагу на важливість того, що питання про припинення переслідування Миколи Семени зараз порушують на міжнародних майданчиках, хоча російська влада й ігноруює вимоги міжнародної спільноти.

"Тут необхідно розуміти, що Росія навмисно не звертає уваги на ті міжнародні події, ті виступи в міжнародних організаціях на захист політв'язнів, на захист людей, які піддаються політичному переслідуванню, в тому числі Миколи Семени. Однак це не значить, що не треба їх підтримувати, тому що це дуже важливо, по-перше, для самих людей, які піддаються переслідуванню", – підкреслив Попков.

На засіданні 18 вересня відбулися дебати сторін, Семена виступив із останнім словом.

Сторона обвинувачення на засіданні підконтрольного Кремлю Залізничного райсуду Сімферополя 18 вересня вимагала для Семени покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном три роки та позбавленням права займатися будь-якою публічною діяльністю протягом трьох років.

Кримський журналіст Семена обвинувачується російською владою в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У квітні 2016 року в його будинку ФСБ Росії провела обшук, а у травні того ж року йому було пред'явлено офіційне звинувачення в тому, що журналіст опублікував на сайті "Крим.Реалії" статтю. В даний час журналіст перебуває під підпискою про невиїзд.

Сам Семена заявляє, що у своїх матеріалах він реалізовував право на "вільне висловлення думки".

Правозахисні та журналістські організації вважають переслідування Семени політично мотивованим.

Міністерство закордонних справ України 3 травня 2017 року закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, зокрема – Миколи Семени.