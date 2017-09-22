Орбан: ЄС був би у складнішому становищі без Угорщини та Польщі

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз був би складнішому становищі без Польщі та Угорщини.

Про це Орбан заявив після зустрічі з польським колегою Беатою Шидло у Варшаві, повідомляє Polskie Radio.

За словами Орбана, Польща є однією з найбільш успішних країн Європейського Союзу.

"Якщо ми подивимося на економічні, культурні, наукові досягнення Польщі, то ми можемо сказати, що Польща - це механізм, який рухає (Європейським. - Ред.) Союзом", - сказав Орбан, додавши, що Угорщина, Чехія та Словаччина наздоганяють Польщу.

Орбан назвав поводження Брюсселя з Варшавою "політичною інквізицією" і сказав, що Європейський Союз не поводиться з Польщею з тією повагою, на яку вона заслуговує.

Він додав, що Угорщина буде захищати будь-яку країну, до якої Європейський Союз буде зневажливо ставитися.