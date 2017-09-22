Після Brexit Британія платитиме до бюджету ЄС до 2020 року, - Мей

Велика Британія продовжуватиме платити до бюджету Європейського союзу до 2020 року, відповідно до взятих на себе раніше зобов’язань.

Про це заявила прем’єр-міністр Британії Тереза Мей під час виступу у Флоренції, в якому вона оголосила своє бачення стосунків з ЄС після Brexit, передає ЄП.

Мей зазначила, що вона не хоче, щоб країни ЄС втратили кошти через вихід протягом бюджетного періоду, який триває до 2020 року. Бюджет ЄС був затверджений ще у 2013 році і його в тому числі затвердив і британський парламент.

Вона також підтвердила, що Британія вийде з ЄС 29 березня 2019 року, а перехідний період має тривати не більше двох років.

Під час цього періоду, за словами прем’єра, Британія зберігати доступ до ринків ЄС. Вона також висловила сподівання, що питання перехідного періоду буде узгоджено якомога швидше.

Нагадаємо, що Британія закликала до нової угоди з ЄС у сфері безпеки з метою запобігання терористичним атакам після Brexit.